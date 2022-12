Gubbio, urgenza portiere: il diesse Mignemi inibito fino al 12 gennaio per il post Montevarchi

Euro Grilli 31 dicembre 2022 a

a

a

Un portiere, un difensore mancino, un centrocampista, un attaccante. Le linee guida sul mercato di gennaio sono quelle alle quali sta lavorando il direttore sportivo Mignemi. Il tutto nell’ottica di cercare di migliorare la squadra senza snaturare, senza stravolgere, senza andare a intaccare meccanismi che hanno consentito al Gubbio di chiudere il girone di andata del campionato e l’anno solare in seconda posizione, alle spalle della Reggiana ma davanti a club del calibro di Cesena e Virtus Entella, Ancona, Siena, Carrarese solo per citarne alcuni.



Gubbio, Notari sul mercato di gennaio: "Faremo tre acquisti"

SENZA UN PORTIERE Domenica 8 gennaio contro la Fermana saranno assenti per squalifica il portiere Di Gennaro e il difensore Portanova. Se per il ruolo di centrale Braglia non dovrà fare i salti mortali per trovare l’assetto avendo a disposizione Signorini, Bonini e Redolfi, tra i pali invece, con il solo Meneghetti che ha alle spalle esclusivamente i ragazzi delle giovanili, la situazione è oggettivamente diversa e impone una seria riflessione. Per niente agevole, anzi molto difficile, l’impresa di ingaggiare un portiere prima dell’8 gennaio, ma il diesse potrebbe anche farcela. Braglia è stato chiaro: “Ci sono delle criticità di organico. Siamo con un solo portiere fino al 15 gennaio. Se dovesse avere un problema? Se ce lo buttano fuori? Dietro abbiamo solo ragazzi delle giovanili che non sono pronti per giocare”.



Il Gubbio lotta per un'ora in 9 contro 11 ma il Montevarchi lo castiga

GLI ALTRI ARRIVI In tempi brevi anche gli altri ritocchi: “Nelle prime otto-dieci giornate del nuovo anno - ha ripetuto il tecnico - ci aspettano partite difficilissime. Lì ci si gioca un bel po’, per non dire tutto. Dipende da quello che vogliamo fare. Se si vuole continuare al vertice bisogna fare qualcosa subito, cioè a inizio gennaio. Aspettare la fine del mercato a fine mese non serve”.

NOTIZIARIO Domenica 1 gennaio, di pomeriggio, la squadra torna in sede e lunedì riprenderà con allenamento doppio (mattina e pomeriggio). Tra le scorie di Montevarchi anche l’inibizione fino al 12 gennaio del diesse Mignemi (per lui anche una multa da 500 euro).

Gubbio sul mercato, Braglia: "Acquisti a inizio gennaio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.