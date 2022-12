Sir Susa alle Final four di Coppa Italia, Anastasi elogia i suoi ragazzi: "Magnifici"

31 dicembre 2022 a

Un 2022 chiuso davvero nel miglior modo possibile per la Sir Safety Susa Perugia. La vittoria di giovedì al PalaBarton contro la Top Volley Cisterna nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia ha sancito l’accesso dei Block Devils (nella foto Testa) alla Final Four della competizione che assegna la coccarda tricolore per la nona volta, la sesta consecutiva, in undici stagioni di massima serie. La vittoria di giovedì sera allunga anche la serie positiva della formazione del presidente Sirci che conquista il ventiquattresimo sorriso stagionale consecutivo e termina un 2022 ed una prima parte di stagione davvero fantastici con la bacheca arricchita da una Supercoppa Italiana e la coppa del Mondiale per Club. Adesso per i bianconeri quattro giorni di riposo. Anastasi ha infatti lasciato liberi i ragazzi fino alla mattina del 3 gennaio quando la squadra si ritroverà a Pian di Massiano per riprendere il lavoro. Il 2022 intanto si chiude con le parole dei protagonisti di giovedì.

“Tenevamo molto alla partita con Cisterna”, dice proprio Andrea Anastasi. “L’abbiamo preparata bene, siamo scesi in campo concentrati lavorando ancora una volta molto bene con il muro che è una priorità per noi. Sono contento, era una tappa importante del nostro percorso prima di chiudere l’anno e prima di uno stop di quattro giorni che ci sarà utile per riposare un po’. Abbiamo fatto un percorso importante con ventiquattro gare in neanche tre mesi. Praticamente abbiamo sempre giocato, a gennaio invece avremo l’opportunità di allenarci e sarà un momento prezioso. I ragazzi sono stati magnifici finora, ma abbiamo bisogno anche di allenarci per porre l’attenzione su alcuni aspetti del nostro gioco e per farci trovare preparati per i momenti importanti della stagione”. Il prossimo momento importante sarà la Final Four di Coppa Italia.

“Andremo a disputare una Final Four spettacolare - dice Massimo Colaci -. Siamo contenti, ci tenevamo alla qualificazione, era uno dei nostri obiettivi e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, ma devo dire che come approccio questa squadra quasi mai ha sbagliato. Prepariamo ogni partita nel modo corretto e questo ci aiuta a partire con la giusta attenzione e determinazione. Nel finale del terzo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma ci sta ed anzi sarà uno spunto per lavorarci in allenamento alla ripresa. Salutiamo un 2022 davvero bello, ora ricarichiamo le pile. Ma non ci accontentiamo, sappiamo che alla ripresa sarà ancora più stimolante”. “Era l’ultima partita dell’anno, ma per importanza era una delle prime”, conclude Roberto Russo. “Dovevamo vincere per andare in Final Four, era importante passare il turno ed abbiamo affrontato il match nel modo corretto, giocando bene in battuta ed a muro. Adesso stacchiamo un po’ e poi aspettiamo il 2023 con altri obiettivi importanti e tanta voglia di vincere”.

