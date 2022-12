Ternana, difesa da sistemare ma Fere con 3 punti in più rispetto all'anno scorso

Michele Fratto 31 dicembre 2022 a

La ricerca dell’equilibrio è ancora in corso. Iniziata con la gestione Lucarelli, continuata poi con l’avvento di Andreazzoli, le Fere a oggi sembrano in alto mare in questo determinato aspetto. La Ternana ha chiuso il girone di andata con 26 punti, tre in più rispetto alla passata stagione e ancorata alla zona play off. Da questo punto di vista, seppur minimo un piccolo passo in avanti sembra essere stato compiuto dai rossoverdi. Ciò, invece, che sembra ancora in pieno svolgimento è proprio quella ricerca di equilibrio nelle due fasi di gioco, elemento imprescindibile in qualsiasi categoria calcistica soprattutto in una ostica e livellata come quella cadetta. Le Fere, nella prima parte di stagione, hanno prodotto sicuramente un calcio più accorto rispetto a quello osservato negli ultimi anni, salvo però apportare migliorie per quanto concerne la fase difensiva, tra le peggiori l’anno scorso, con sette clean sheet prima dell’avvicendamento in panchina (saliti a nove al termine del girone d’andata). La situazione, invece, sembra essersi capovolta ancora una volta con il cambio di guida tecnica.

Le Fere sono tornate a manovrare in attacco, senza però trovare mai la conclusione vincente su azione, con il gol arrivato solo da calcio di rigore nelle ultime cinque partite. Il rovescio della medaglia, invece, è stato un ritorno a una fragilità difensiva che sembrava lontano ricordo. Soprattutto nelle ultime due sconfitte, la Ternana ha subito in maniera continua le scorribande avversarie. Chiudendo lo specchio di porta a Cagliari, con Iannarilli a parare un rigore calciato da Pavoletti, e SudTirol, nelle altre tre sfide i rossoverdi hanno subito ben otto gol suddivisi tra Venezia, Como e Frosinone. Troppi per le ambizioni societarie di inizio anno. Da una tenuta mentale fragile nei novanta e più minuti a disposizione in ogni sfida, a errori individuali, sono diverse le cause che hanno portato a questo passo indietro nella fase difensiva.

Un lavoro, quello della ricerca di equilibrio, che sarà magari la prima pietra su cui poggiare poi tutto il resto visto che ora la Ternana è chiamata, a partire dal girone di ritorno quando ospiterà al Liberati l’Ascoli diretta concorrente per la post season, a invertire il trend delle ultime uscite, che hanno visto i rossoverdi regredire di qualche posizione in classifica. Magari il rientro con l’arrivo del nuovo anno di una colonna portante come Marco Capuano agevolerà il compito, ma è tutta la squadra che dovrà dimostrare le qualità e le potenzialità intraviste in larghi tratti del girone d’andata. Perché svolgere un campionato di vertice non può prescindere da un saldo equilibrio tra diversi aspetti. La Ternana lo sa, e si appresta a lavorare proprio per questo.

