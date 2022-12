Perugia, la difesa è tornata solida: quattro clean sheet nelle ultime sette partite

Carlo Forciniti 31 dicembre 2022 a

Il Perugia dello scorso anno ha costruito le proprie fortune anche, se non soprattutto, grazie ad una eccellente tenuta difensiva. La solidità dalle parti di Chichizola si è rivelata una costante per tutto il campionato. Appena 32 le reti incassate, secondo miglior dato del torneo cadetto. Il Grifo targato Alvini poggiava le proprie fondamenta sulla retroguardia a tre e - infortuni permettendo - su di un trio definito: quello composto da Sgarbi, Angella e Dell’Orco. In estate, gli interpreti principali sono rimasti gli stessi. La novità è stata il sorpasso di Curado - comunque prezioso nell’annata 2021-2022 - su Angella. La conferma dell’ossatura difensiva sembrava la base migliore per restare al top anche in questa stagione. Ed invece, le cose non hanno funzionato. A lungo.

Il Perugia semi impermeabile dell’annata precedente non si è visto per tante, troppe partite. Ma il ritorno di Castori sulla panchina biancorossa ha avuto effetti positivi anche sul rendimento della difesa. Nelle ultime sette giornate, il Grifo è tornato ad esprimersi su livelli ottimi. Dalla tredicesima giornata, dal pareggio maturato al Braglia contro il Modena, Gori - sempre più sicuro dopo un inizio balbettante - ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni su sette. E’ accaduto contro il Genoa superato da una magia di Olivieri, a Cosenza (0-0), contro la Spal (0-0) e poi nel match che ha chiuso il 2022: quello caduto il giorno di Santo Stefano contro il Benevento (0-2). Il saldo avrebbe potuto essere ancora migliore se il Perugia non si fosse fatto trafiggere dal Venezia al 94’ della partita che i grifoni hanno comunque vinto 2-1. Nei primi 12 turni, invece, il Grifo aveva subìto almeno una rete in 10 gare. Gori era rimasto imbattuto soltanto contro il Parma e contro l’Ascoli.

Nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato. La posizione di classifica rimane preoccupante ma nelle ultime settimane Castori ha saputo dare una scossa alla squadra. Molto più compatta, aggressiva, capace di tenere costantemente alto il ritmo, ed in grado di beneficiare anche del sacrificio in fase di non possesso cui si sottopongono le punte ed i centrocampisti. Si spiega anche così il miglioramento per quanto riguarda le reti al passivo. Alla ripresa del campionato che riprenderà il 14 gennaio quando Dell’Orco e compagni ospiteranno il Palermo, il Perugia dovrà confermare la crescita nella fase difensiva, in un reparto in cui si registrerà anche il pieno recupero di Struna. Il difensore rappresenterà un’alternativa in più da sfruttare nel momento più caldo della stagione. Per credere realmente nella rimonta, i grifoni hanno bisogno di dare continuità al trend evidenziato dalla dodicesima giornata. La salvezza dipenderà molto anche dalla solidità dalle parti di Gori.

