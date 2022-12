Pelé, l'addio al re del calcio: lunedì veglia allo stadio, martedì corteo e funerale

30 dicembre 2022 a

Il mondo piange Pelè, il più forte giocatore della storia del caclio. Commozione in ogni angolo del pianeta tra gli appassionati di calcio e non solo. E iniziano già a fioccare le iniziative in suo onore. Intanto in Brasile sono state ufficializzate le cerimonie per il suo addio. La veglia del re del calcio, morto ieri all'età di 82 anni, si terrà lunedì 2 gennaio allo stadio Urbano Caldeira - soprannominato Vila Belmiro - a Santos. L'inizio della cerimonia è previsto per le 10 (ora locale). Il feretro sarà trasportato dall'ospedale Israelita Albert Einstein direttamente allo stadio e posizionato al centro del prato. I funerali si svolgeranno martedì 3 gennaio, preceduti da un corteo funebre per le strade di Santos a cui è prevista la partecipazione di migliaia di persone. La salma verrà tumulata al Memorial Necropole Ecumenica, dopo una cerimonia privata riservata alla famiglia.

E' morto Pelé. Il re del calcio aveva 82 anni. Ucciso da un tumore

