Coppa Italia, Sir Susa alle Final four: Cisterna ko in tre set e ventiquattresima vittoria stagionale

Ca.For. 29 dicembre 2022 a

a

a

La Sir Susa Perugia chiude l’anno con una vittoria. La ventiquattresima dall’inizio della stagione. Un passo da record. Il successo (3-0) su Cisterna è la degna conclusione del 2022.

Muro, difesa e battuta super alla Sir Susa, Anastasi: "Ma si può ancora migliorare"

Perché vale la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia che si disputeranno a Roma nel fine settimana del 25 e 26 febbraio. Nella capitale, Perugia andrà a caccia del terzo trofeo dopo aver messo in bacheca la Supercoppa ed il Mondiale per Club.

Sir, c'è Cisterna per i quarti di Coppa Italia: obiettivo Final four

Tanti i protagonisti di un’altra serata a senso unico - finale di terzo set a parte - di questa annata fin qui perfetta. Leon si congeda dal match con 11 punti e tre ace. Un punto in meno per Rychlicki. Sette a testa per Russo, Flavio e Semeniuk. Ottima la prova di Giannelli e del solito Colaci.

Sir Susa a tutta: 3-0 anche al Siena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.