Ternana, tre rinforzi sul mercato: il vice Falletti, un difensore e un regista

Snellire e al contempo migliorare la rosa attuale. Questo il doppio obiettivo della Ternana nella sessione invernale di mercato, che inizia lunedì 2 gennaio e si conclude martedì 31 gennaio (con convention finale presso lo Sheraton Hotel di Milano). Strategie delineate nelle grandi linee ma in attesa di ulteriore definizione anche e soprattutto in base agli orientamenti tattici di mister Andreazzoli (4-3-1-2 oppure 4-2-3-1 col doppio play). E comunque al di là di intenzioni e progetti il mercato “in parte lo fai e in parte lo subisci”. Regola non scritta ma sempre valida alla quale sfuggono soltanto le big che lottano al vertice in serie A.



Arrivi I rinforzi, pochi ma mirati, potrebbero arrivare prima di domenica 15 gennaio, quando inizia il girone di ritorno con la sfida casalinga contro l’Ascoli. Del resto attendere fine mese significherebbe utilizzare i volti nuovi, anche se allenati e quindi “pronti all’uso”, soltanto per una quindicina di partite. Nel mirino un difensore centrale rapido (il ritorno in campo di Capuano è previsto nella migliore delle ipotesi per gli inizi di febbraio) e un palleggiatore di centrocampo, ossia un regista “dai piedi buoni”. Possibile anche l’ingaggio di un rincalzo di lusso per coprire le spalle a Falletti (al momento non ci sono trequartisti di ruolo oltre al fantasista uruguaiano) e di un attaccante esterno. Nel reparto avanzato non dovrebbe cambiare nulla, salvo eventuale sostituzione di un big in uscita. Ma con Donnarumma ancora alle prese con i postumi della lesione di secondo grado del gemello mediale del polpaccio sinistro subita un mese fa appare ragionevole trattenere, salvo offerte clamorose, sia Favilli (è in prestito dal Genoa) sia Pettinari (ha un altro anno e mezzo di contratto).



Partenze Doveroso ridimensionare una rosa extra-large che comprende 30 elementi, alcuni dei quali mai impiegati come Krapikas (destinato a restare), come Vitali e come Mazzarani. Sul piede di partenza anche alcuni giocatori utilizzati col contagocce, vedi Capanni, Moro e Spalluto. Il primo vanta qualche richiesta in serie C. Il secondo potrebbe finire all’Almeria dopo risoluzione anticipata del prestito dalla Lazio. Il terzo potrebbe tornare al Gubbio via Fiorentina ma viene corteggiato con insistenza anche dal Pescara. Inoltre Rovaglia potrebbe approdare in prestito secco alla Virtus Verona, terza squadra della sua città. E potrebbe fare le valigie (condizionale doveroso) anche qualche rincalzo che stenta a trovare spazio come Ghiringhelli, Celli e Proietti, corteggiato dal Vicenza ma considerato molto utile sia per una mediana a due sia per un centrocampo a tre.

