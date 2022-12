E' morto Pelé. Il re del calcio aveva 82 anni. Ucciso da un tumore

29 dicembre 2022 a

E' morto Pelé. Ucciso da un tumore. Aveva 82 anni. O Rei era ricoverato all'Albert Einstein dal 29 di novembre per un tumore. Ha lottato fino alla fine, come ha sempre fatto nella sua lunga e gloriosa carriera, ma è stato costretto ad arrendersi. Il calcio è in lutto in tutto il mondo. Pelé, infatti, era amatissimo ovunque. Non solo per le sue imprese sportive, ma anche perché era apprezzato come uomo, contraddistinto da una grande umiltà e da uno stile impeccabile. E' stata la figlia ad annunciare la sua scomparsa su Instagram. "Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". Questo il post di Kely Nascimento, aggiungendo l'emoticon di due cuori e una foto delle sue mani intrecciate con quelle di sorelle e nipoti. Era in ospedale dal 29 novembre, per un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon. Aveva contratto anche il Covid. Pelé lascia la moglie Nomi Aoki e sette figli.

Edson Arantes do Nascimento, classe 1940, brasiliano, è stato per decenni considerato il più forte calciatore di tutti i tempi, titolo che poi gli è stato conteso da Diego Maradona. Tre titoli di campione del mondo, tutti i riconoscimenti personali esistenti, nella sua carriera ha indossato le maglie di Santos, Nazionale e NY Cosmos. Con la squadra di club ha collezionato 580 presenze e 568 gol, mentre con la casacca verde oro è andato a segno 77 volte in 92 partite. Chiuse la carriera negli Stati Uniti, giocando con i New York Cosmos: 56 partite e 31 gol (dati wikipedia).

Ha vinto dieci volte il campionato Paulista, quattro il torneo Rio San Paolo, un torneo Roberto Gomes Pedrosa. A livello nazionale sei campionati di Serie A, cinque Taça Brasil, un campionato interstatale e uno Nasl. A livello internazionale due Copa Libertadores, due Coppe Intercontinentali, una Supercoppa dei Campioni intercontinentale. Ma brillano soprattutto i successi con la nazionale: tre mondiali (record), due Cope Roca, tre Coppa Oswaldo Cruz, una Coppa Bernardo O'Higgins e una Coppa dell'Atlantico.

