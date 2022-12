Fratticiola Selvatica unica squadra umbra ad aver sempre vinto

Gioca in Seconda categoria e ha collezionato 11 successi in 11 gare. Il patron: "E 87 abbonamenti"

I numeri del record: 11 vittorie in altrettante gare, 32 gol all’attivo, appena 6 quelli subiti, +12 in media inglese e +10 sul Colombella Perugia Nord che insegue al secondo posto nel girone A di Seconda categoria e che è stato sconfitto 3-1 in trasferta nello scontro diretto che si è giocato prima della sosta. E’ il Fratticiola Selvatica, formazione espressione della piccola frazione (sono 700 gli abitanti) del Comune di Perugia, la squadra da record in Umbria: è l’unica infatti ad aver solo vinto finora, senza quindi perdere nemmeno un punto per strada. Percorso netto si direbbe, per il presidente Romano Trippolini, in carica dal 2017 dopo l’addio di Giorgio La Cava, invece semplicemente il tener fede a un motto coniato a inizio stagione. “E’ vero - sorride il numero uno del club -, durante la preparazione ho detto che il nostro slogan sarebbe stato ‘divertirci e divertire’. Va da sè che poi, ai giocatori, ho fatto capire che nel calcio c’è solo un modo per divertirsi...”. Ed è vincere. “E’ da tre anni che abbiamo messo nel mirino la Prima categoria ma finora non ci siamo riusciti - aggiunge Trippolini -, speriamo che questa sia la volta buona ma non fatemi dire altro perché sono un tipo molto scaramantico...”.

NON SOLO SCARAMANZIA

Roba che le sue belle scarpette rosse, ad agosto o in pieno inverno, non se le toglie mai. “Sono tifoso della Milano del basket ma la pallacanestro in questo caso non c’entra” precisa. Va detto, però, che le ragioni del primato vanno ricercate altrove, la Dea bendata ne sa e non ne sa. “Condivido - sono ancora le parole del patron -, abbiamo costruito un grande gruppo che si è unito come mai e che si allena alla grande, udite udite, solo due volte a settimana invece che le tre di quasi la totalità della altre formazioni. E poi c’è un mister come Daniele Bonciarelli che, per me, è un amico prima che un ottimo tecnico, abbiamo fatto assieme il servizio militare e da allora la nostra amicizia si è cementata. Per noi è un dirigente vero e proprio, non lo manderei via nemmeno se da oggi in poi le perdesse tutte”.



ENTUSIASMO

E una, in effetti, l’ha persa, ma in Coppa, a Pontano, ko che è valso l’eliminazione dalla competizione tricolore. “Dispiace ma succede, loro sono una grande squadra- fa Trippolini -, l’importante è che l’entusiasmo non ne abbia risentito. Considerate solo che noi, oltre a quelli dei dirigenti e delle famiglie dei giocatori, abbiamo ben 87 abbonamenti stagionali sottoscritti”. Altro esempio? “L’entusiasmo dei dirigenti - conclude -. A turno uno di noi passa il rullo al campo". Tutto molto chiaro.

