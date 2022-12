Coppa Italia, la Sir Perugia sfida Cisterna ai quarti: obiettivo Final four a Roma

28 dicembre 2022 a

Ultima partita del 2022 per la Sir Safety Susa Perugia che ospita giovedì al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, la Top Volley Cisterna per i quarti di finale in gara unica della Del Monte Coppa Italia. Un appuntamento importante che la Sir non vuole assolutamente fallire per proseguire la marcia verso uno degli obiettivi stagionali.

Di fronte la prima contro l’ottava al termine del girone d’andata e match da dentro o fuori quindi per i Block Devils. Chi vince stacca il pass per la Final Four della competizione in programma nel fine settimana del 25 e 26 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma. In contemporanea con il match di Pian di Massiano, Verona e Civitanova affrontano in casa rispettivamente Piacenza e Milano. “Abbiamo una bella occasione per chiudere l’anno nel migliore dei modi”, dice l’opposto bianconero Kamil Rychlicki. “Lunedì contro l’Emma Villas Siena abbiamo fatto il primo passo, giovedì dobbiamo completare l’opera con Cisterna. Affrontiamo una squadra molto pericolosa che ha dimostrato di saper giocare bene a pallavolo, che ha un ottimo palleggiatore in grado di far girare bene i suoi attaccanti ed in particolare il proprio opposto. Dovremo essere aggressivi dall’inizio, non lasciar entrare in gioco Cisterna e concentrarci sul nostro gioco. Sarà importante riuscire a tenere il nostro livello di rendimento - ha proseguito Rychlicki -. E poi contiamo come sempre su una bella atmosfera al PalaBarton”.

Gara fondamentale per Perugia per proseguire la corsa ad un altro importante obiettivo stagionale. Il tecnico bianconero scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione iniziale. E’ verosimile che scendano in campo al fischio d’inizio Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Soli, tecnico pontino e tra gli ex della sfida, dovrebbe presentarsi con quella che può considerarsi la formazione tipo con il faro della squadra Baranowicz in cabina di regia, il croato Dirlic (terminale offensivo principale di Cisterna) in diagonale, l’australiano Zingel e Rossi al centro della rete, l’altro croato Sedlacek ed il tedesco ed ex della sfida Kaliberda martelli di posto quattro con Catania a guidare le operazioni in seconda linea.

