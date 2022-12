Perugia, dal mercato più giovani in rosa: in uscita Vulic e Strizzolo. Occhio a Melchiorri

Domenico Cantarini 28 dicembre 2022 a

I sei punti nelle ultime due uscite che hanno chiuso il girone d'andata biancorosso hanno cambiato, almeno in parte, le prospettive di una classifica che, da difficilissima, è diventata difficile. Le risposte della squadra sul piano del carattere e della prestazione nell’ultimo mese possono invece aver cambiato alcune strategie di mercato. Il 2022 del Grifo è andato in archivio con un deciso rilancio dopo il flop di inizio stagione ma se per i calciatori si sono aperte le porte della consueta settimana di vacanza, in concomitanza con la pausa del campionato, per il club di Santopadre arriva la fase acuta di quel processo di restyling, in corsa, avviato con il ritorno di Castori e l’addio al diesse Giannitti a metà ottobre, e il successivo arrivo del nuovo uomo mercato Castagnini (che ha portato gli svincolati Struna e Abibi).



LINEA VERDE “La squadra ci ha messo in difficoltà - ha detto il presidente dopo il blitz di Benevento - i ragazzi ci hanno dato delle risposte”. Il riferimento è appunto alla crescita di rendimento di molti elementi che, qualche settimana fa, erano con la valigia pronta. Prima della fine dell’anno, probabilmente tra giovedì e venerdì, andrà in scena il vertice a 3 fra lo stesso Santopadre, Castagnini e Castori per mettere sul tavolo le strategie da sviluppare dal 2 gennaio, giorno in cui si apre il sipario sulla sessione invernale di mercato. Con alcuni correttivi il Perugia vorrebbe ridisegnare l’organico per un girone di ritorno più solido, perché serviranno più dei 19 punti dell’andata per non correre rischi. La linea guida che dovrebbe richiedere Castori e sempre chiara: il Grifo ha bisogno di calciatori giovani, che hanno la fame e le caratteristiche atletiche funzionali al calcio “a tutta birra” del tecnico marchigiano. E il club ha anche la necessità di liberare posti della lista over, attualmente piena.



LA SITUAZIONE In difesa non dovrebbero arrivare stravolgimenti, al netto delle uscite dei giovani Vulikic e Righetti. In mediana Vulic verrà sostituito da un centrocampista più giovane e dinamico. Sulle corsie Lisi, che poteva essere in odore di partenza, ha riscalato le gerarchie a suon di gol (3 nelle ultime 2 uscite). L’attacco è il reparto più affollato e l’idea del Perugia va nella direzione di due uscite per una entrata. L’uomo con più mercato sembra essere Strizzolo, mentre Melchiorri, che si è rivelato prezioso anche con l’inevitabile dosaggio di energie, è in scadenza di contratto a giugno ed è chiaro che possa guardarsi intorno se dovesse presentarsi un’offerta allettante.

