Tensione tra Bandecchi e i tifosi della Ternana dopo il ko di Frosinone

Dal settore ospiti dello Stirpe sono stati lanciati in campo anche alcuni oggetti: multa di 2.000 euro

Clima rovente in casa Ternana. La sconfitta di Frosinone, con cui le Fere hanno chiuso il 2022 e il girone d’andata, ha lasciato strascichi pesanti anche al di fuori del rettangolo di gioco. Se in campo i rossoverdi non sono riusciti ad arginare gli assalti della capolista, subendo per la seconda giornata di seguito ben tre gol, i toni sono aumentati di decibel una volta che l’arbitro Ferrieri Caputi ha decretato la fine della sfida. Tutto succede in pochi attimi. Il presidente Stefano Bandecchi, infatti, sarebbe andato sotto lo spicchio del settore ospite gremito in ogni posto dagli oltre mille tifosi accorsi nel giorno di Santo Stefano al Benito Stirpe. Da lì, discussione dovuta ai risultati magri maturati nelle ultime giornate ed ecco che la situazione diventa incandescente dopo il lancio di alcuni oggetti. Gesti che sono costati alla Ternana duemila euro di multa come riportato nel referto del giudice sportivo.

Da quel momento, la bagarre si sposta dal perimetro dello Stirpe a quello sconfinato dei social network, che possono risultare alle volte detonatori di frasi e commenti senza controllo. Un tifoso, così, ha aperto le danze: “Bandecchi sono stufo! Vattene via da Terni”. E tante altre frasi colorite a calcare ancora di più il momento. Passato qualche istante, ecco che la prima pioggia di commenti diventa diluvio quando a entrare a gamba tesa è proprio il presidente della Ternana, con un messaggio che in parte, sintetizzato senza prendere alcune definizioni, recita così: “Siete solo esaltati nei momenti positivi e m…. inutili in quelli negativi”. E via anche qui con altre frasi, definizioni e pensieri esternati in maniera più che diretta. Una escalation verbale che ha mostrato, scorrendo le decine di commenti sotto a ogni post, una spaccatura di pensiero circa l’accaduto all’interno della tifoseria ternana. La linea comune nei commenti, invece, riguarda la prestazione dei giocatori in campo, apparsi agli occhi dei tifosi senza la grinta giusta.

