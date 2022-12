Anastasi insaziabile alla Sir Susa: "Muro, difesa e battuta super ma si può fare di più"

Foto: Oreste Testa

Il coach di Perugia mette nel mirino i quarti di finale di Coppa Italia con Cisterna

La Sir Susa Perugia mantiene ancora una volta fede ai pronostici. Alle aspettative. Contro Siena era lecito aspettarsi l’ennesimo successo senza concedere alcun set all’avversario. Ed al PalaBarton va proprio così. Ancora una volta. Perugia si impone con un altro 3-0. Il sesto in Superlega su 13 partite giocate. Quasi la metà. A tre giorni dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro Cisterna in programma giovedì alle ore 20:30 al PalaBarton, ai Block Devils viene tutto facile. Un film già visto. In campionato. In Champions League. Al Mondiale per club. E coach Anastasi non può che apprezzare quanto continuano a fare partita dopo partita i suoi giocatori.

“A prescindere dalla classifica sono felice. Aver visto i ragazzi così concentrati contro Siena mi fa ben sperare. Tutti hanno dato un contributo importante alla causa. Siamo stati bravissimi nella correlazione muro-difesa e la cosa mi dà soddisfazione. Abbiamo grandissimi interpreti in battuta ed in attacco, ma se si è ben organizzati si può fare qualcosa in più. Siamo riusciti a fare le cose nella maniera giusta. Sono ben impressionato”. Ma Anastasi - come è normale che sia - pensa già al prossimo impegno di giovedì 29 dicembre alle 20.30 al PalaBarton. “Ci aspetta l’evento più importante di fine anno. Una gara determinante. Giovedì mi auguro di fare un’altra bella prestazione. Ci aspetta un quarto di finale molto serio. Cisterna ha fatto un buonissimo girone di andata. Conosciamo le insidie del prossimo match ma siamo preparati”.

