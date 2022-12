Ternana ancora ko, Andreazzoli: "Incapaci di reagire, è inconcepibile"

Il tecnico dei rossoverdi è chiaro dopo il pesante ko di Frosinone

La sconfitta dello Stirpe contro il Frosinone ha dato sicuramente una linea guida da seguire alla Ternana durante la pausa prima della ripresa del campionato, quella che in casa Ternana c’è tanto da lavorare. Un concetto ribadito anche da mister Andreazzoli al termine della debacle di Frosinone: “Sappiamo che c'è da lavorare molto”. La Ternana ha provato a giocarsi le proprie chance per larghi tratti del primo tempo, salvo poi crollare soprattutto dal punto di vista mentale dopo ogni rete siglata dalla formazione allenata da Grosso, uscendo dal rettangolo di gioco con tre reti al passivo per la seconda volta consecutiva in campionato dopo quanto successo al Liberati contro il Como.

Ternana ko, a Frosinone finisce 3-0

“Il secondo gol ci ha fatto male, arrivato in un momento in cui la squadra pensava di rimettere le cose a posto. Ce l'avevamo fatto con Partipilo ma poi il fuorigioco ci ha tolto questa soddisfazione. Non è concepibile che però ci sia questa incapacità di reagire. Il primo tempo è stato ottimo, al cospetto di un avversario che ha ottime individualità ed è piuttosto forte. Sul secondo gol ci abbiamo messo del nostro come successo contro il Como. Quando affronti questo tipo di avversari ci sono anche dei livelli”. Poi Andreazzoli entra anche nelle prestazioni individuali, rimasto comunque soddisfatto id alcuni elementi pur sapendo, come già detto, del tanto lavoro da fare all’orizzonte: “Coulibaly da incursore lo abbiamo scelto per la grande corsa che ha, non si è visto dentro l'area ma ha fatto un gran lavoro sul loro centrocampista basso. Bene anche Palumbo e Proietti, hanno dato qualità, hanno raschiato il fondo, mi sono piaciute anche altre cose. Ma c’è l'impressione di accontentarsi di una situazione che è invece fastidiosa in generale, e lo diventa anche per inseguire gli obiettivi che ci siamo dati. È sicuro che dobbiamo renderci conto bene di chi siamo, dove vogliamo andare e cosa fare per arrivarci”.

