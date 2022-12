Santopadre e la salvezza: "Possibile se il Grifo segue Castori, lo stadio si farà"

Il presidente biancorosso si è concesso ai giornalisti dopo la vittoria di Benevento

Non capita spesso. Anzi, quasi mai. Ma dopo il 2-0 maturato al Vigorito, anche il patron del Perugia, Massimiliano Santopadre, si concede ai microfoni per analizzare quanto di buono fatto dal Grifo. Che per il presidente deve continuare a seguire il proprio allenatore se vuole alimentare le speranze di salvezza. “Sia con il Venezia che con il Benevento abbiamo fatto due ottime partite. Sono molto felice. Ma ora non dobbiamo fare l’errore di stare troppo tranquilli. La strada sarà in salita fino all’ultima giornata. La squadra ha comunque intrapreso la rotta giusta, ma se si vede la classifica si capisce che non abbiamo ancora fatto niente. Anzi - prosegue nella sua disamina a Umbria Tv -, dobbiamo continuare ‘castorizzarci’, restando compatti e uniti con il tecnico altrimenti le cose si complicano”. Il numero 1 del Grifo fa mea culpa quando ritorna sull’esonero di Castori dopo il derby perso con la Ternana. “Io per primo credo di aver commesso un errore, mi sono fatto prendere dall’ansia. Dobbiamo credere nel suo lavoro che è a lungo termine. E’ rientrato ‘cazzuto’ ed arrabbiato”. Interpellato sul progetto Curi, Santopadre è telegrafico ma ribadisce che “lo stadio si farà”.

