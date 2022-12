Gubbio e il mercato, Braglia spiega: "Subito a inizio gennaio"

Il tecnico è chiaro: "Dopo non avrebbe senso, fino a metà mese abbiamo solo un portiere"

Gubbio al mercato per puntare al massimo risultato. Braglia lo sa e lo spiega in questa intervista. “Ci sono delle criticità di organico. E ora siamo con un solo portiere fino al 15 gennaio. Meneghetti ha tutto per diventare un buon portiere ma è ancora acerbo e ascolta troppo il giudizio degli altri. E poi attenzione: se dovesse avere un problema? Se ce lo buttano fuori? Dietro abbiamo solo ragazzi delle giovanili che non sono pronti per giocare”. Per cui? “Per cui il presidente deciderà cosa fare. Nelle prime otto-dieci giornate del nuovo anno ci aspettano partite difficilissime. Lì ci si gioca un bel po’, per non dire tutto. Dipende da quello che vogliamo fare. Se si vuole continuare al vertice bisogna fare qualcosa subito. Farlo a inizio gennaio. Aspettare la fine del mercato non serve a nulla”.

Con qualche ritocco questa squadra potrebbe fare molto bene. “Da parte nostra ce la metteremo sempre tutta. Daremo il massimo. In ogni caso avremo la coscienza a posto e quando c’è quella basta e avanza. Anche perché non molleremo. Se poi gli altri avranno più qualità accetteremo il verdetto, ma prima li facciamo “morire” tutti, agonisticamente parlando. Migliorare? Ai miei ragazzi ho detto di coltivare il sogno e di non permettere a niente e a nessuno di togliercelo. Se il presidente deciderà di intervenire e a marzo saremo lì allora se ne potrebbero vedere delle belle”. Tre, forse quattro arrivi? Un esterno mancino, un centrocampista e una punta? Più un portiere? Il diesse Mignemi ci sta lavorando da settimane.

