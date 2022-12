Frosinone-Ternana 3-0, altro pesante ko per le Fere

Foto: Lapresse

Mulattieri nel primo tempo, Insigne e Garritano nella ripresa e per i rossoverdi è notte fonda

26 dicembre 2022 a

a

a

Altra brutta sconfitta per la Ternana che perde 3-0 sul campo della capolista. Nel primo tempo ci prova Palumbo su iniziativa di Falletti ma il tiro è centrale. Poi al 38' il gol che sblocca la gara e lancia il Frosinone: Mulattieri da centravanti di razza anticipa Sorensen sul primo palo e la butta alle spalle di Iannarilli. Al 41' Partipilo su punizione fa venire i brividi a Turati ma la palla esce.

La Ternana diventa un libro di fumetti, ecco "Arnold e gli Scaldapanchina”

Nella ripresa al 48' annullato un gol per fuorigioco a Partipilo, poi il Frosinone mette al sicuro il risultato. Al 54' fuga sulla destra di Mulattieri e assist al bacio per Insigne che all'altezza del dischetto non sbaglia: 2-0. Il terzo gol arriva al 72' ed è un'invenzione di Garritano appena entrato in campo: tiro a giro di destro alla Del Piero e 3-0. Frosinone campione d'inverno con +3 sulla Reggina.

Rapina carabiniere scambiandolo per tifoso avversario: arrestato un ultras

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.