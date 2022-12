Benevento-Perugia 0-2, Lisi e Luperini lanciano la squadra di Castori

Foto: lapresse

Seconda vittoria consecutiva per il Perugia che giornata dopo giornata sta guadagnando punti preziosi per la salvezza. A Benevento il successo è meritato in virtù di un dominio costante e di una migliore condizione atletica che porta i biancorossi ad arrivare sempre primi sulla palla. Alla fine arriva un 2-0 preziosissimo con una rete per tempo.

Apre ancora una volta Lisi (dopo la doppietta al Venezia) nel finale di primo tempo con un destro dall'interno dell'area dopo contro indisturbato di sinistro. Nella ripresa il raddoppio arriva al minuto 83 con Luperini ben servito in area da Melchiorri. Nel mezzo e dopo tante occasioni in contropiede per il Grifo e l'espulsione dell'ex Acampora al 76' poi corretta al Var con un cartellino giallo. Ora la lunga sosta invernale con il Perugia che ci arriva nelle migliori condizioni lasciando l'ultimo posto.

