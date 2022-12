Fabian O'Neill, come è morto l'ex Perugia: le ultime ore del Mago, fuoriclasse buttatosi via nell'alcool

26 dicembre 2022 a

a

a

La Perugia del calcio è in lutto: nel giorno di Natale, a 49 anni, è morto Fabian O'Neill. Il centrocampista ha giocato solo sei mesi con la maglia del Grifo, ma abbastanza per lasciare il segno e diventare, come in tutte le piazze che lo hanno ammirato, un giocatore culto. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2022, giocò in nove partite e mise a segno un gol, bellissimo, su punizione, il 3 marzo contro il Torino. Le sue qualità tecniche abbagliarono i tifosi biancorossi così come tutti gli appassionati di calcio. "Aveva qualità fisiche e tecniche inimmaginabili, era forte come Zidane. Ma aveva anche molti problemi personali" dichiarò anni fa Serse Cosmi in una intervista rilasciata a Umbria24.

Serse Cosmi svela il top 11 del suo Perugia: "O'Neill e Miccoli i migliori"

Un talento calcistico purissimo, un artista maledetto del pallone, di Zidane poi divenne amico ai tempi della Juventus con il francese che lo definì più volte "il calciatore più forte con cui mi sono mai allenato", sabato mattina era stato ricoverato in ospedale, a Montevideo, per l'aggravarsi di una malattia epatica, la cirrosi ormai cronica, contro cui da tempo lottava, a causa dei problemi avuti nel tempo con l'alcool, a cui poi - come riportato da El Paìs - è sopraggiunto un ictus. Venerdì aveva trascorso alcune ore con gli amici su una spiaggia a Paso de los Toros, città dove era nato e tornato a vivere, poi il ricovero nell'ospedale locale e l'immediato trasferimento a Montevideo dove, già ricoverato un anno fa, è entrato in coma. Il fratello Rider - secondo quanto riporta El Observador - avrebbe dato l'assenso per staccarlo dai macchinari. In ospedale, nelle ultime ore in vita del calciatore, c'erano anche i tre figli Marina, Martinha e Flavio, oltre alle sue ex tre mogli. Presenti al capezzale di Fabian anche due ex compagni come Carlos Aguilera e Nelson Abeijòn. O'Neill, per decisione dei figli, sarà cremato e le sue ceneri saranno depositate nel campo di calcetto di Paso de los Toros dove Fabian iniziò a giocare.

O'Neill, per tutti Il Mago, aveva iniziato nella squadra della sua città, poi il passaggio al Defensor e quindi al Nacional di Montevideo con cui si mise subito in mostra vincendo il campionato. Nel 1995 lo acquista il Cagliari con cui giocò (e incantò) per cinque stagioni (120 partite e 12 gol), poi il trasferimento alla Juventus che pagò il cartellino 18 miliardi di lire. Una stagione in mezzo in bianconero senza riuscire a imporsi, poi il passaggio al Perugia, il ritorno al Cagliari senza mai scendere in campo e gli ultimi bagliori della sua classe al suo Nacional chiudendo la carriera a soli 29 anni dopo aver giocato anche per la Nazionale (19 partite e due gol oltre alla convocazione per i Mondiali 2002). In una delle sue ultime interviste raccontò la sua parabola: "Ho perso 14 milioni di dollari in alcool, donne e scommesse. Ma le scommesse non sono più un problema, non ho più i soldi per giocarle. Non mi dà fastidio essere povero".

Fabian O'Neill, l'ex Perugia "in gravi condizioni per la cirrosi epatica". Ma lui smentisce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.