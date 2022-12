Benevento-Perugia, Castori a caccia dei tre punti per la svolta

Foto: belfiore

Curado squalificato, Rosi in pole con Dell'Orco al centro della difesa

Aggressivo. Arrembante. Coraggioso. Cinico. A tratti, anche bello. E’ il Perugia ammirato al Curi lunedì scorso con il Venezia. In vista della trasferta di Benevento in programma il 26 dicembre, il Grifo poverà a ripetersi con le stesse armi. La crescita dei biancorossi da quando Castori ha ripreso il posto in panchina, è un fatto. E nell’ultimo “Monday Night” ha toccato il picco. Ora, però, serve continuità. Il modo migliore per chiudere l’anno ed il girone di andata del campionato cadetto contenendo il più possibile i danni derivati da una buona fetta di prima parte di stagione largamente negativa. Ma in queste ultime settimane qualcosa è cambiato. Dell’Orco e compagni arrivano al “Boxing Day” di Santo Stefano con rinnovata fiducia nei propri mezzi. Ed il Benevento, in casa tende a concedere qualcosa. O meglio punti come testimonia il penultimo rendimento interno del campionato. Il Perugia di questo ultimo periodo, può approfittarne, spinto dalla voglia di farsi un regalo sotto forma di vittoria, e dare una sgasata al nefasto ruolino di marcia esterno che lo vede sostare all’ultima posizione.

LE POSSIBILI SCELTE Castori ha ancora tempo e modo per definire l’undici da opporre alle streghe. La squalifica di Curado dovrebbe causare lo spostamento di Dell’Orco al centro della difesa a tre con al suo fianco Sgarbi da una parte e Rosi dall’altra. Paz rientra dalla squalifica, ma dopo la doppietta rifilata ai lagunari, il favorito per giocare a sinistra è Lisi. Luperini contende una maglia a Kouan sulla trequarti. Davanti, possibile conferma per il duo Strizzolo-Olivieri. La convocazione di Di Carmine, che non è al meglio, è a forte rischio, al pari di quella di Beghetto. Angella ha recuperato.

