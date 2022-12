Ternana a Frosinone, Andreazzoli annuncia novità: "Cambieremo qualcosa"

Foto: Principi

Il tecnico rossoverde non avrà Di Tacchio squalificato e studia cambiamenti anche tattici

Nessun regalo chiesto ma la consapevolezza che quella di Frosinone sarà un “sfida importante da giocare al meglio delle nostre possibilità”. Così Andreazzoli in conferenza stampa ha inquadrato la gara che andrà in scena lunedì pomeriggio al Benito Stirpe. La Ternana è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Como, ma Andreazzoli ha voluto aggiustare il tiro dopo aver rivisto la prestazione dei suoi: “Nell’immediato post partita ho fatto un'analisi da bicchiere quasi vuoto. Rivedendola, invece, mi sono reso conto che sono stato troppo negativo. Abbiamo lavorato in settimana partendo da quanto di buono costruito contro il Como. Sono convinto che qualcosa di meglio sapremo fare”. Assente Di Tacchio per squalifica, Andreazzoli non nega che in campo ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda uomini impiegati e assetto tattico: “Qualcosa faremo. Mancando Di Tacchio dovremo sopperire alle sue qualità senza, però, perdere equilibrio”. Perché la Ternana di palle gol ne ha create sia a Venezia che con il Como, le due sconfitte nelle quattro gare dall’arrivo di Andreazzoli a Terni, non lesinando d’altro canto gioco offensivo perché “l'importante è essere produttivi - ha rimarcato l’allenatore in sala stampa -, se non lo sei non puoi essere nemmeno realizzativo”.

Ternana a Frosinone, settore ospiti già sold out: venduti tutti i 1.074 biglietti disponibili

La spinta, comunque, ci sarà soprattutto dagli spalti, con un settore ospiti riempito dai tifosi rossoverdi nel giro di un solo giorno dall’apertura della prevendita: “Devo ringraziare ancora una volta i tifosi, in trecento si sono sobbarcati un viaggio tanto lungo come quello di Bolzano. Dobbiamo essere riconoscenti e sentirci in debito, perché siamo i protagonisti ma non siamo soli. Abbiamo un dovere nei loro confronti che è quello di esprimere il meglio che abbiamo per dare soddisfazione a chi, il giorno di Santo Stefano, si mette in viaggio per fare una trasferta come quella di Frosinone”. Tutto sempre all’insegna dell’equilibrio e della voglia di riscatto, contro quella che a oggi è la capolista della Serie B.

Frosinone-Ternana, terna tutta femminile: è la prima volta per le Fere

