Tentata aggressione in tribuna a Semeraro e dirigenti del Gubbio: intervengono le forze dell'ordine

La tensione sugli spalti dopo il gol dell'illusorio vantaggio dei rossoblù al "Brilli Peri"

24 dicembre 2022 a

Il Gubbio è uscito sconfitto per 2-1 da Montevarchi e la vetta si è allontanata (ora dista 4 punti). Dopo il gol dell'illusorio vantaggio di Redolfi, al 42', sugli spalti del “Brilli Peri” c’è stato un tentativo di aggressione ai danni di Semeraro. Il calciatore del Gubbio, in tribuna perché squalificato, è stato aggredito per aver esultato al gol rossoblù. È così finito in mezzo a un tourbillon che per fortuna si è risolto senza conseguenze. Il calciatore è poi finito nel mirino di alcuni pseudo-tifosi toscani anche a fine partita. Un tentativo di aggressione anche nei confronti della dirigenza eugubina e il conseguente intervento delle forze dell’ordine. Il tutto mentre alcuni dirigenti hanno lavorato sodo per tutelare il presidente Sauro Notari. Ci sono stati attimi di tensione caratterizzati da alcuni comportamenti, che definire vergognosi è eufemistico, anche da parte di alcuni personaggi incaricati di garantire la sicurezza in precise zone dello stadio. Alla fine il presidente del Montevarchi ha presentato le sue scuse per l’accaduto.

