Il doppio ex di Benevento-Perugia, Campagnacci: "I sanniti mi hanno dato di più"

Il bomber che ora gioca alla C4 in Eccellenza sa per chi tifare: "60% per i campani, 40% per il Grifo"

Il presente si chiama C4. Eccellenza umbra. L’immediato futuro rappresenterà un tuffo nel passato. Un dolce passato. La partita di Santo Stefano tra Benevento e Perugia avrà uno spettatore che definire interessato è riduttivo: Alessio Campagnacci. Perché la gara del Vigorito vedrà coinvolti due club che per l’attaccante originario di Spello hanno rappresentato tantissimo. Seppur in maniera diversa. Ed il Grifo con cui ha totalizzato 20 presenze ed una rete in differenti annate tra il 2005-2006 ed il 2008-2009, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, pur se ‘solo’ come trampolino di lancio. “Se devo fare una classifica, dico Perugia, Reggina e Benevento. Perugia mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere e mi ha lanciato, ma la società non mi ha dato l’opportunità di mettermi in mostra - svela in un’intervista rilasciata ad anteprima24.it -. Non c’era la regola degli Under e fui costretto a girare tanto. Quando affrontammo il Perugia col Benevento rosicai perché Brini non mi fece giocare. Lunedì mi dividerò: 60% Benevento e 40% Perugia. Ho tanti amici che tifano Grifo, ma Benevento a livello di emozioni mi ha dato qualcosa in più perché mi sono sentito protagonista”.

Come lo è stato anche in una sfida tra le due squadre in Lega Pro. Era la prima giornata di campionato. I campani andarono in vantaggio con Statella. Pareggio biancorosso con Mezavilla. A cinque minuti dal termine, il definitivo sorpasso a firma Campagnacci. “Il mio primo gol l’ho segnato proprio al Benevento. Non so se il destino esiste, ma credo nelle coincidenze” - ammette -. Una rete importante, probabilmente decisiva per la promozione in Serie B, la realizzo anche con i sanniti contro il Catania. “Nel mio piccolo ho scritto la storia, sento ancora tanti amici e provo emozioni forti”. L’attaccante che ambisce a prendere il patentino per diventare allenatore e che ora si gode l’esperienza nel calcio dilettantistico umbro dove “posso divertirmi e giocare senza pressioni”, indica alcuni potenziali giocatori chiave nel match di Santo Stefano. “Nel Perugia mi piace Strizzolo, l’ho affrontato, è un giocatore esperto arrivato tardi nel calcio che conta. Nel Benevento mi ha impressionato Forte (uno degli ex della partita, ndr). Poi ci sono un equilibratore come Improta e Tello, tanti giocatori hanno qualità importanti. Al Benevento serve un po’ di fortuna per svoltare, restituendo serenità ai tifosi e agli stessi calciatori”. Serenità che - almeno in parte - hanno trovato i grifoni anche e soprattutto dopo la vittoria di inizio settimana contro il Venezia. “Battendo i veneti, il Perugia ha dato una botta alla classifica e preso fiducia. Non è squadra da ultimo posto, ma questa Serie B è molto difficile. Ci sono dieci, dodici squadre di blasone che puntano al vertice”.

