Il Gubbio lotta in 9 contro 11 ma esce sconfitto da Montevarchi

Redolfi aveva portato in vantaggio i rossoblù prima della doppietta nella ripresa di Giordani

Il Gubbio va ko 2-1 a Montevarchi. Per un’ora la squadra allenata da Piero Braglia ha giocato in 9 contro 11 (espulsi al 2' il portiere Di Gennaro che tocca la palla con la mano fuori area e al 34' Portanova per doppio giallo) mette paura al Montevarchi, poi crolla ed esce sconfitto dal Brilli Peri ma con l’onore delle armi per aver combattuto con coraggio e cuore. E’ una sconfitta che fa male per come è venuta, perché fa rabbia. Perché la domanda è: come sarebbe finita 11 contro 11?. Gubbio che era passato in vantaggio al 42' con Redolfi prima della rimonta dei toscani con la doppietta di Giordani (reti al 33' e 36' della ripresa, la seconda su rigore assegnato per fallo di mano in area proprio di Redolfi).

IL TABELLINO

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Mazzini 5; Bertola 5,5, Tozzuolo 6, Fiumanò 6 (dall’1’ s.t. Bassano 6); Pietra 6 (dal 20’ s.t. Cerasani 6), Marcucci 6 (dal 454’ s.t. Biagi), Nador 6, Lischi 6; Giordani 7; Jallow 6, Kernezo 6 (dall’1’ s.t. Saporiti). A disp. Giusti, Rossi, Italeng, Boccadamo, Cerasani, Manè, Alagna. All. Banchini 6.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro 5; Portanova 5, Redolfi 7, Bonini 6; Morelli 6, Rosaia 6 (dal 27’ s.t. Bontà 6), Toscano 6 (dal 19’ s.t. Francofonte 6,5), Corsinelli 6; Arena 6 (dal 19’ s.t. Vitale 6); Di Stefano s.v. (dal 2’ p.t. Meneghetti 5,5), Vazquez 7 (dal 26’ s.t. Mbakogu). A disp. Meneghetti, Signorini, Francofonte, Bulevardi, Mbakogu, Vitale, Spina. All. Braglia 6,5.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia

RETI:I Redolfi (G) al 42’ p.t., Giordani (M) al 33’ , Giordani (M) su rigore al 36’ s.t.

NOTE: Espulsi Di Gennaro al 2’ p.t., il diesse Mignemi al 32’ s.t. Portanova al 34’ p.t. ammoniti Portanova, Fiumanò, Marcucci, Bassano, Saporiti. Angoli 2-1.

