Gubbio di scena a Montevarchi, Braglia avverte: "Occhio ai duelli, dobbiamo vincerli"

Signorini e Mbakogu non sono al meglio, Arena e Spina dietro a Vazquez. Fischio d'inizio alle 14.30

Euro Grilli 23 dicembre 2022

a

a

Attenti all’Aquila. Il Gubbio oggi giovedì 23 dicembre è di scena alle 14.30 a Montevarchi. E Braglia lo ha detto chiaro: “Il Montevarchi non merita l’ultimo posto. L’ho visto giocare contro il Rimini e ha fatto una grande partita. I romagnoli hanno fatto gol su punizione e l’hanno vinta come qui da noi”. Difendendosi a oltranza. “I toscani - ha precisato - hanno sbagliato 5-6 grosse occasioni, hanno preso un palo. Hanno comandato sempre il gioco: è una squadra da prendere con le molle”.

Per cui?

“Dovremo giocare da Gubbio. Quando scendiamo di livello diventiamo abbordabili per tutti. Dobbiamo essere bravi a interpretare subito nel modo giusto la gara”.

Nelle ultime settimane la sua squadra ha capito la lezione.

“Glielo dico tutti i giorni: se sbagliamo atteggiamento diventiamo pericolosi per noi stessi. Ma sia chiaro: non gli ho mai detto che sono dei bischeri”.

Rossoblù impeccabili sul piano dell’impegno.

“Mai avuto nulla da ridire. Da quando siamo venuti qua abbiamo chiesto a tutti qualche cosa di diverso rispetto allo scorso anno quando giocavano aspettando l’avversario e poi ripartendo. Noi facciamo un altro tipo di calcio e andiamo a prendere gli avversari alti. Se lo facciamo bene siamo una squadra forte, se lo facciamo male diventiamo, ripeto, abbordabili. E sono stato e sono sempre chiaro: nessuno ha il posto sicuro. Gioca chi merita. Se a qualcuno non va può anche andarsene”.

Come si sfida il Montevarchi?

“Ha grande velocità sugli esterni e in questo ricorda un po’ il Fiorenzuola che però giocava con un sistema diverso. La squadra gioca con un 3-4-3 e noi dovremo essere bravi a vincere i duelli. Kernezo va dove vuole, dovremo stare attenti e non farlo girare”.

Semeraro squalificato, Signorini e Mbakogu non al meglio. In attacco alle spalle di Vazquez possibile la coppia Arena-Spina.

