Allenatore dà una testata all'arbitro: partita interrotta e squalifica di tre anni

E' successo nel campionato giovanile Allievi Under 17 di Terni

23 dicembre 2022 a

a

a

Nel campionato Allievi Under 17 di Terni l’allenatore dei Leoni Calcio è stato squalificato fino al 31 dicembre 2025 “perché, protestando per una decisione avversa adottata dall’arbitro, entrava in campo e insultava e minacciava il direttore di gara. Ricevuto il rosso - fa il comunicato del Cru -, si avvicinava all'arbitro e, inarcando il collo, lo colpiva in fronte con una violenta testata, così da farlo indietreggiare, provocandogli stordimento. Non potendo più proseguire la gara, l’arbitro decideva di interromperla definitivamente raggiungendo gli spogliatoi ma il Rosella si poneva davanti alla porta impedendogli l'entrata. Soltanto grazie all'intervento di alcuni dirigenti del Leoni poteva fare ingresso”. L’arbitro si è recato al pronto soccorso dove gli veniva diagnosticata una cefalea post-traumatica con invito a nuova rivalutazione.

Dà un pugno in faccia all'arbitro: giocatore squalificato fino al 30 giugno 2026

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.