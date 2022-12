La Ternana diventa un fumetto: presentato "Arnold e gli Scaldapanchina: un cuore rossoverde”

Verrà donato al Liberati il 15 gennaio in occasione del match interno contro l'Ascoli

22 dicembre 2022 a

a

a

La Ternana diventa un libro di fumetti per ragazzi. E' stato infatti presentato “Arnold e gli Scaldapanchina: un cuore rossoverde”, un libro per la fascia kids scritto dall’autore bestseller internazionale Philip Osbourne (https://www.philiposbourne.com/). Il libro, illustrato dalla ternana Roberta Procacci, con i fumetti di Max Avo, verrà donato al Libero Liberati di Terni il 15 gennaio 2023, in occasione di Ternana-Ascoli, ai più piccoli che, assieme alla propria famiglia, saranno presenti allo stadio. L’iniziativa mira a portare, per la prima volta in assoluto, la cultura letteraria nei campi da calcio onde far riflettere su temi sociali fondamentali come collaborazione, empatia e importanza della comunità.

Frosinone-Ternana, terna tutta femminile: è la prima volta per le Fere

L’augurio è che il libro contribuisca ad avvicinare i più piccoli alla letteratura per ragazzi, favorendo uno spunto di riflessione sui valori dello sport. Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, da sempre attento ai valori umani, ha deciso di impiegare delle risorse per un progetto gratuito e senza alcun tornaconto economico: “Siamo molto felici di fungere da apripista di un progetto che, siamo certi, varcherà i confini non solo della nostra regione ma anche d'Italia Il connubio tra sport e cultura è alla base della nostra missione aziendale e il fatto che questo fumetto sia rivolto soprattutto ai più piccoli ci rende particolarmente orgogliosi. I temi sociali toccati poi rappresentano un ulteriore stimolo a promuovere e far conoscere a una platea più ampia possibile la nostra idea di sport, legata allo sviluppo culturale”.

Ternana a Frosinone, settore ospiti già sold out: venduti tutti i 1.074 biglietti disponibili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.