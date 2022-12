Guardalinee protesta con l'arbitro e lancia la bandierina a terra: out tre mesi e mezzo

L'episodio è successo a un assistente di parte nel campionato giovanile Under 15 regionale A2

22 dicembre 2022

Tanto lavoro anche questa settimana per il giudice sportivo della Federcalcio umbra. In Seconda categoria, squalifica per sei gare per un giocatore del Montemorcino “perchè protestando per l'eccessivo (a suo dire) recupero concesso - si legge nel comunivcato del Cru -, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, spintonandolo leggermente in maniera irriguardosa”. Quattro turni invece al tecnico della Virtus Foligno “perchè, a fine gara, spintonava e metteva le mani in faccia all'assistente di parte della squadra avversaria”. Stesse sanzione e motivazione per un giocatore della società Virtus Foligno.

UNDER 15 A2 Squalificato fino al 16 marzo un assistente dell’arbitro della Vigor Nuova Gualdo Bastardo perché “insultava il direttore di gara mantenendo un atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti; veniva fatto allontanare e, nel mentre usciva, lanciava la bandierina in terra”.

