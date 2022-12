Frosinone-Ternana, terna tutta femminile: è la prima volta per le Fere

Arbitra Ferrieri Caputi, secondo assistente Tiziana Trasciatti di Foligno

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali relative all’ultimo turno di andata del torneo cadetto. E non mancano le gradite sorprese. Il match tra Frosinone (primo in classifica) e Ternana (playoff) è stato assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno (esordio assoluto nei match delle Fere), coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte, della sezione di Chieti, e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto uomo sarà Doveri, con Nasca in qualità di Var e Prenna come Avar. Una terna tutta al femminile per le Fere che probabilmente è la prima volta che si verifica. La stessa terna dirigerà la gara internazionale femminile Bayern München - SL Benfica che si disputerà stasera alle ore 21 in terra tedesca.

