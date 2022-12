Frosinone-Ternana, sold out il settore dei tifosi delle Fere: venduti in un giorno 1.074 biglietti

Michele Fratto 21 dicembre 2022 a

Quando la passione va sopra ogni cosa. Nel giro di ventiquattr’ore dall’apertura della prevendita, è andata letteralmente a ruba la disponibilità dei biglietti nel settore ospiti del Benito Stirpe di Frosinone riservato ai tifosi rossoverdi, che ha fatto registrare il sold out già nelle prime ore del pomeriggio. La carica dei 1074 supporter della Ternana si farà sentire, dunque, per quella che è l’ultima gara in programma del 2022 per le Fere. La sconfitta pesante arrivata al Liberati contro il Como non ha intaccato in minima parte la voglia e la passione dei ternani di seguire la propria squadra in trasferta.

Passione che già si è intravista in questo anno e mezzo di cadetteria, quando il settore ospiti nei diversi stadi disseminati lungo il territorio nazionale ha visto, partita dopo partita, la presenza dei colori societari sulle diverse gradinate. Quindi la spinta dalla curva ci sarà, con i tifosi che nei vari gruppi social hanno chiesto a più riprese addirittura la possibilità di aumentare il numero di biglietti a disposizione, segno questo di un seguito importante considerando che la Ternana non sta passando il suo miglior momento calcistico, in termini di risultati in campo, dall’inizio della stagione. Vuoi la concomitanza con il pomeriggio di Santo Stefano (fischio d’inizio ore 18) e con il crash test che attenderà le Fere, impegnate nell’ultimo appuntamento dell’anno contro la formazione di Grosso prima della classe, la risposta da parte dei tifosi è stata encomiabile, segno che a Terni tutti credono sempre più nella potenzialità della squadra e nella voglia di essere protagonisti in questo campionato, dopo aver occupato anche la prima casella in classifica.

Insomma, la risposta da parte dei tifosi non si è fatta attendere, arrivata con un lungo abbraccio di vicinanza nei confronti della squadra dopo una sconfitta casalinga che ha lasciato nel rettangolo di gioco più ombre che luci sotto diversi punti di vista. Spinta del pubblico che, in fondo, non è mai mancata a Terni, con la trasferta di Frosinone che negli ultimi anni è stata sempre testimone di grandi esodi da parte dei ternani. Il settore ospiti ha fatto registrare il tutto esaurito, ora l’attesa è solo per l’ultimo fischio d’inizio prima della lunga pausa invernale.

