Gianluca Vialli ricoverato a Londra. La madre 87enne vola in Inghilterra

20 dicembre 2022 a

a

a

Il mondo del calcio, e non solo, è in ansia per Gianluca Vialli. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore. L'ex attaccante campione d'Italia con Sampdoria e Juventus, combatte ormai da cinque anni con un tumore al pancreas che lo aveva già messo a dura prova nel 2017. A seguito di un nuovo acuirsi del suo stato di salute è stato ricoverato in una clinica a Londra, dove vive con la sua famiglia e dove è stato raggiunto anche dalla madre, 87enne, che è subito volata nella capitale inglese. Nei giorni scorsi Vialli aveva annunciato il suo ritiro "temporaneo" dal ruolo di capo delegazione della Nazionale azzurra. Come la notizia del suo ricovero si è diffusa, sui social è scattato un coro unanime di incoraggiamenti e auguri, da personaggi noti del calcio e da migliaia e migliaia di semplici cittadini. Anche la Cremonese, società della sua città natale e in cui ha iniziato la carriera di calciatore, ha pubblicato un messaggio sui social: "Sempre al tuo fianco".

Vialli lascia la Nazionale per combattere il tumore: "Devo superare questa fase della malattia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.