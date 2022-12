De Petrillo, dalla serie C con Gubbio e Foligno al Mondiale con la Polonia di Lewandowski

Roberto Minelli 20 dicembre 2022 a

Alessio De Petrillo dalla serie C e D al Mondiale. Gli appassionati di calcio umbri se lo ricorderanno sulle panchine di Ellera, Gubbio e Foligno, in cui ha sempre dimostrato grande professionalità ma senza riuscire a portare a casa risultati indimenticabili. Con i rossoblù, stagione 2006-07, subentrò a un turno dalla fine del girone d’andata all’esonerato Cuttone, in C2, ottenendo la salvezza con un bilancio di quattro vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte. A Foligno subentrò sempre in C2 a dieci giornate dal termine sfiorando una insperata salvezza che però non arrivò.

Successivamente De Petrillo, era il 2018, fu chiamato alla guida del Prato in Serie D e il 16 dicembre di quell’anno pareggiò 1-1 in casa del Trestina, un risultato che lo teneva lontano dalla zona play off. Insomma, un’onesta carriera tra C e D. Nel 2021 però la vita di De Petrillo, classe 1967 da Pisa, è cambiata radicalmente. L’ex tecnico di Gubbio e Foligno l’anno prima aveva conosciuto al Torneo di Viareggio l’allenatore polacco Czeslaw Michniewicz; quest’ultimo così lo aveva chiamato a ricoprire il ruolo di suo assistente al Legia Varsavia, nobile del calcio di quel Paese. E così De Petrillo accettò. Stavolta arrivano pure i risultati, con il titolo nazionale e l’accesso alle fasi di qualificazione alla Champions League.

Nella stagione seguente, 2021-2022, dopo l'esonero di Michniewicz, De Petrillo è stato addirittura promosso alla guida del Legia come primo allenatore. Terminato il contratto, la grande chance con la Nazionale. Michniewicz infatti era stato nominato ct della Polonia e per completare lo staff ha subito chiamato il tecnico toscano. Da qui l’avventura al Mondiale 2022 con in rosa Lewandowski, Milik e Zielinski solo per citarne alcuni e le sfide con Argentina (ai gironi) e Francia (ko agli ottavi), le due finaliste in Qatar. Alla vigilia della sfida per il titolo, De Petrillo si diceva convinto che avrebbe vinto la Francia. Non è stato l’unico a fallire il pronostico.

