Luca Stella nella storia, 20 anni di San Sisto: "La gioia più bella? Il gol al Curi in finale di Coppa"

“20 anni, una sola maglia… San Sisto. Sei la Storia!”. Recita così, la targa con cui la dirigenza del San Sisto ha voluto omaggiare i venti anni di militanza di Luca Stella, prima della partita contro la C4. Una lunga storia d’amore interrotta solo dalla parentesi del difensore a Trestina. Con Stella, ripercorriamo questi venti anni e ci proiettiamo al futuro.

Luca, venti anni con la stessa maglia sono un bel traguardo. Qual è la gioia più grande guardando al passato?

“Se proprio devo ricordarne una, dico l’anno in cui abbiamo vinto campionato di Promozione e Coppa, con tanto di finale al Curi con gol: ancora ne facevo qualcuno. In pochi giorni abbiamo vinto due trofei e ci siamo tolti tante soddisfazioni”.



Ovviamente nel calcio si vive di alti e bassi; la più grande delusione?

“Potrei citare l’anno della retrocessione ai rigori dall’Eccellenza alla Promozione, ma ero un fuoriquota spensierato e l’ho presa abbastanza bene, ancora non mi rendevo conto delle circostanze. In generale, prendo male ogni sconfitta e sto con il muso fino al martedì, la mia ragazza può confermare”.

C’è invece un allenatore con il quale sei rimasto più legato?

“Fortunatamente, ho sempre incontrato persone con cui ho stretto dei rapporti profondi, che vanno anche oltre il calcio, a prescindere da quanto tempo mi abbiano allenato. Devo molto ad ognuno di loro”.



Qual è invece il compagno più forte con cui hai giocato?

“Non voglio fare nessun nome. Qualcuno ce l’ha fatta a diventare calciatore e qualcuno sono sicuro che ce la farà. Ma comunque, per me sono i più forti giocatori che ci sono in circolazione, forse i più sottovalutati. In venti anni ne sono passati tanti, ma molti sono rimasti a San Sisto per anni. Potrei scrivere un tema su di loro, mi hanno allungato la carriera. Devo tutto a loro e non riuscirò mai a ringraziarli abbastanza”.

Tornando al presente, sensazioni sulla stagione in corso? Dove può arrivare questo San Sisto?

“L’obiettivo stagionale, come sempre, è quello di fare il meglio possibile, mantenere la categoria e divertirsi, ovvero quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Mancano ancora cinque mesi e dobbiamo dare il massimo per finire la stagione al meglio. Permettimi di concludere ringraziando la mia famiglia. Mio padre e mia madre, che in questi 30 anni (20 più le giovanili!), incuranti del meteo, avranno perso in tutto cinque partite. Ma chi glie lo ha fatto fare?! E poi ovviamente ringrazio la mia ragazza, sempre presente al campo e tanto paziente nel sopportare questa mia grande passione”.

