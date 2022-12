Perugia-Venezia 2-1, doppietta di Lisi e prima vittoria in uno scontro diretto

19 dicembre 2022 a

Il miglior Grifo della stagione batte il Venezia 2-1 e si rilancia nella corsa salvezza, ora distante 4 punti, uno in più della zona play out. Il Perugia - che vince il primo scontro diretto in questa annata e per di più contro un avversario reduce da 10 punti conquistati negli ultimi 4 turni - sfodera una prestazione di alto livello.

Soprattutto nei primi 45 minuti marchiati a fuoco da Lisi, eroe inatteso di serata. L’esterno - in campo anche per via delle contemporanee assenze di Paz e Beghetto - prende per mano i suoi con una doppietta sublimata dal gol capolavoro che mette in ghiaccio il match. Oltre all’ex Pisa, Castori trova risposte confortanti, tra gli altri, anche da Luperini, molto convincente da titolare dopo qualche passaggio a vuoto da subentrato.

Nella ripresa, il Perugia è meno spumeggiante, ugualmente compatto, ha il merito di limitare al minimo il ritorno dei lagunari, e di graffiare appena ne ha la possibilità. La vittoria non è mai realmente in discussione. Neanche quando Pohjanpalo accorcia a gara ormai terminata. Prossimo turno a Santo Stefano a Benevento contro la squadra di Cannavaro.

