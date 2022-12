Ternana, Andreazzoli dopo il ko con il Como: "In campo non c'era la giusta serenità"

Foto: Principi

Il tecnico delle Fere: "La loro vittoria non ammette replica"

Riccardo Tommasi 19 dicembre 2022 a

a

a

. “Abbiamo giocato la partita che non volevamo giocare. Non ho visto la giusta serenità in campo tra i miei giocatori e quando vivi così una gara ti vengono male molte cose". Andreazzoli, tecnico della Ternana, spiega così il 3-0 interno subito contro il Como: "Mi è piaciuto l’inizio del secondo tempo che a mio parere è la chiave di volta della contesa. Infatti di occasioni per pareggiare ne sono state costruite, purtroppo nessuna di queste è stata sfruttata e il match ha preso una strada che nel finale ha amplificato il punteggio oltre i nostri demeriti. Ammetto che sono preoccupato dopo il ko contro il Como, perché giornate nere capitano ma devono essere utilizzate per svegliarsi. Il bicchiere è mezzo vuoto, mi sembra evidente, ma dobbiamo prendere quelle poche situazioni positive viste e usarle come base per rialzarsi”.

Ternana travolta in casa dal Como: 0-3

Parole positive invece sono state spese per il Como e per la sua prestazione al Liberati. “La loro vittoria non ammette replica – commenta l’ex tecnico dell’Empoli – e dimostra come la posizione in classifica occupata degli uomini di Moreno Longo non è giusta, ma è figlia di un inizio di stagione complicato".

Ternana, c'è il Como al Liberati: Andreazzoli vuole cambiare passo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.