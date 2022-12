Volley, bis mondiale per Santarelli: prima con la nazionale serba ora con Conegliano

Foto: Filippo Rubin

Il tecnico folignate conquista la coppa del mondo contro le turche di Istanbul

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si laurea campione del mondo. Partita fantastica delle pantere di coach Santarelli, che vincono 3-1 (25-18, 22-25, 25-21, 25-21) contro le turche del VakifBank Istanbul, campionesse in carica sia del Mondiale che della Cev Champions League. Una gara condotta con autorità dalle venete, alla terza finale consecutiva nella manifestazione (nel 2020 non si è disputata per il Covid), in controllo per lunghi tratti di partita e trascinate da una Haak (Mvp indiscusso del Mondiale e miglior opposto) in formato miglior giocatrice del mondo (34 punti).

Daniele Santarelli campione del mondo con la Serbia: Brasile ko 3-0

La squadra di coach Guidetti è riuscita solo nel secondo set a mettere sotto le italiane, grazie soprattutto alla grande ex Egonu (27 punti), ma la risposta delle gialloblù è arrivata in un decisivo terzo parziale con i contributi preziosi di una straordinaria Monica De Gennaro pigliatutto (miglior libero della competizione) e di tutto il roster, dalle fiammate di Lubian e Plummer fino ai colpi letali di Cook (miglior schiacciatrice) e De Kruijf, tutte perfettamente giostrate dalla miglior palleggiatrice del torneo, Joanna Wolosz. Il coach folignate Santarelli sale così sul tetto del mondo anche con Conegliano dopo il trionfo estivo con la Serbia, un successo che replica quello del 2019 in Cina in finale contro l’Eczacibasi.

Il folignate campione del mondo Santarelli premiato dalla Lega Volley femminile

