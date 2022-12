Argentina, la folle gioia nelle strade. Il Paese piegato da povertà e inflazione si consola con il calcio

19 dicembre 2022 a

L'Argentina si gode il titolo di campione del mondo, conquistato dopo una finale con la Francia che non ha risparmiato emozioni. Le festa è iniziata subito dopo il triplice fischio dell'arbitro polacco Marciniak ed è andata avanti per ore e ore, in tutte le città del Paese. In milioni hanno urlato, pianto di gioia, cantato e brindato. Il titolo mancava da 36 anni ed è stato Leo Messi ad alzare la terza Coppa del Mondo della storia calcistica dell'Argentina. Dopo i mondiali vinti nel 1978 e nel 1986, arriva quellodel Qatar 2022.

Una gioia indescrivibile, visto che oltre quella del 1930, l'Argentina aveva perso anche le finali del 1990 e del 2014. A Rosario, la città natale di Messi, un mare di persone è sceso in strada per celebrare l'eroe locale eletto per la seconda volta miglior giocatore della Coppa del Mondo dopo il 2014. La gente si è riversata nelle strade dopo che Messi ha alzato il trofeo al cielo e ha continuato a festeggiare fino a notte fonda. La nazionale guidata da Messi è riuscita a unire gli argentini con un senso di gioia che non è frequente in un paese che è rimasto bloccato per anni dalla crisi economica, che sta soffrendo uno dei tassi di inflazione più alti del mondo e con quasi quattro persone su 10 che vivono in povertà.

I tifosi hanno apprezzato in modo particolare anche questa squadra allenata da Lionel Scaloni. Anche il presidente argentino Alberto Fernandez si è unito ai festeggiamenti e ha ringraziato la nazionale per la vittoria. "Grazie ai giocatori e al team tecnico. Sono un esempio a cui non dobbiamo mai rinunciare. Abbiamo persone fantastiche e un grande futuro", ha scritto sui social media. In una torrida giornata estiva, l'Obelisco nel centro di Buenos Aires ha iniziato rapidamente a riempirsi di gente mentre migliaia di persone si recavano in centro per festeggiare. Poco dopo la fine della partita, la metropolitana si è trasformata in una festa mentre i tifosi riempivano le macchine, cantando e saltando di gioia mentre si dirigevano verso i festeggiamenti all'Obelisco. "Tenendo Leo Messi per mano, andremo fino in fondo", ha cantato la folla mentre l'euforia prendeva il sopravvento.

