Perugia-Venezia, Castori carica: "I tre punti ci servono come il pane"

Non è una partita decisiva ma le somiglia molto. Lunedì 19 dicembre al Curi il Perugia cerca il primo acuto stagionale in uno scontro diretto per la salvezza. Una vittoria sul rilanciato Venezia darebbe rinnovato entusiasmo ai biancorossi reduci di recente da un discreto cammino, anche al netto della sconfitta maturata la settimana scorsa a Cagliari. Ma ora, serve uno scatto. Il primo a saperlo è Fabrizio Castori.

“Abbiamo bisogno dei tre punti. Ci servono come il pane - ammette nella conferenza stampa della vigilia -. Affrontiamo una squadra forte e che attraversa un buon momento. Ne conosciamo il valore e la rispettiamo, ma data la nostra situazione non possiamo permetterci alcuna sudditanza nei confronti di qualsiasi avversario. Non voglio dire che è la sfida più delicata della stagione, non va enfatizzata troppo. Per noi sono tutte ultime spiagge. Arriviamo alla partita in buone condizioni di forma, sarà una gara tirata tra due squadre in salute. La delusione di Cagliari è smaltita, siamo pronti alla battaglia. La squadra è perfettamente consapevole della situazione che sta passando, ma al tempo stesso sa bene cosa deve fare per venirne fuori. Non ci si deve piangere addosso. Tra le cose che bisogna fare c’è anche quella di gettare il cuore e l’anima oltre l’ostacolo”. L’allenatore marchigiano precisa che “oltre a Paz e Struna, anche Matos e Beghetto non sono a disposizione, hanno avuto dei contrattempi ma chi scenderà in campo darà il massimo”. Di Carmine, invece, è recuperato. Castori non si sbilancia su un suo eventuale utilizzo dal primo minuto: “Ha recuperato dall’infortunio ma si vedrà se giocherà dall’inizio o meno”.

Il focus si sposta anche su Lisi che data la squalifica di Paz e l’infortunio di Beghetto ha l’occasione di tornare tra i titolari dopo diverso tempo, pur se anche in questo caso il tecnico frena. “Non è assolutamente scontato che parta dal primo minuto. In estate ha avuto problemi fisici e gli infortuni ne hanno frenato la continuità. Se toccherà a lui sono sicuro che si farà trovare pronto”. Come da copione, l’allenatore biancorosso non parla delle prossime mosse di mercato ma per la seconda parte di stagione confida nel recupero di due pedine di spessore. “Il mercato è un argomento che tratterà la società, è prematuro parlarne - puntualizza -. Struna e Matos sono due giocatori importanti per questa squadra, averli o non averli non è la stessa cosa. Quando saranno recuperati miglioreranno la qualità dell’organico”.

