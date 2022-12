Leo Messi, chi è: dai problemi di salute al titolo di campione del mondo. Tutti i suoi trionfi

18 dicembre 2022 a

Lionel Andrés Messi Cuccittini, semplicemente Leo, classe 1987, ha guidato l'Argentina alla conquista del titolo mondiale. Conosciamolo meglio. Inizia a tirare i primi calci al pallone a cinque anni: gioca nel Grandoli, allenato dal padre Jeorge. A sette anni è già negli Newell's Old Boys. Il suo talento è subito chiaro, lo vorrebbe il River Plate che rinuncia perché non lo considera all'altezza fisicamente. Lo sviluppo osseo è in ritardo, a causa del basso livello di ormoni. Alla famiglia viene consigliato un trattamento medico costoso. Il padre chiede aiuto a Newell's Old Boys e River Plate, ma non ottiene sostegno. Lo aiuta la fondazione Acindar, ma non è sufficiente e il padre decide di emigrare in Spagna. Nel Duemila Leo Messi fa il provino con il Barcellona e realizza cinque gol: viene ingaggiato e il club si fa carico delle spese mediche. Si impone nelle giovanili e intanto debutta nell'Argentina under 20. Nel 2004 gioca la sua prima partita nella Liga e a maggio 2005 è il più giovane della storia (18 anni da compiere) a realizzare un gol in prima squadra. Poi la carriera si impenna e Leo Messi colleziona successi su successi. 169 centimetri per 67 chilogrammi, seconda punta, mancino, Messi delizia il suo pubblico con magie su magie. La pulce, questo il suo nomignolo, ad agosto del 2021 dopo 21 anni lascia il Barcellona e si trasferisce al Paris Saint Germain. Con la maglia di club ha vinto: dieci Campionati spagnoli, otto Supercoppe di Spagna, sette Coppe di Spagna, un campionato francese, una Supercoppa francese. A livello internazionale quattro Champions league, tre Supercoppa Uefa, tre Coppe del mondo per club. Con la maglia della nazionale un mondiale under 20; un oro olimpico; una Coppa America; una coppa dei Campioni Conmebol-Uefa. Da oggi, domenica 18 dicembre, una Coppa del Mondo. A livello individuale ha vinto di tutto di più: qualsiasi riconoscimento esistente del mondo del calcio.

