Superlega, la Sir Susa non conosce ostacoli: 3-0 anche al Monza

Inizia il girone di ritorno di Superlega e prosegue senza inciampi la marcia della Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils guidati in panchina da Valentini (a bordo campo coach Anastasi per un piccolo problema ad un occhio) espugnano in tre set l’Arena di Monza, superano i padroni di casa della Vero Volley e proseguono la loro corsa in vetta alla classifica. Con quattro settimi cambiati rispetto a giovedì (dentro Giannelli, Rychlicki, Solè e Leon) non cambia di una virgola la qualità della squadra in campo che gestisce con margine primo e terzo parziale e che nel secondo set, combattuto punto a punto fino al 22-22, trova la serie vincente di Leon al servizio a decidere.

Proprio la battuta e il muro sono i fondamentali vincenti dei bianconeri: 6 gli ace di Perugia contro 3 di Monza oltre ad una pressione costante dalla linea dei nove metri. 9 i muri vincenti per la Sir Safety Susa senza contare i tantissimi tocchi sugli attacchi avversari che hanno consentito alla seconda linea di tirar su palloni in difesa. Mvp uno spumeggiante Plotnytskyi. 15 i punti dell’ucraino con 2 ace, 1 muro ed il 57% in attacco. Doppia cifra anche per Rychlicki (14 col 62% sotto rete) e Leon (13 con 2 ace e 2 muri, ottimo anche in ricezione col 52% di positiva).

