Argentina campione del mondo. Francia battuta ai rigori: gol e highlights

A conquistare il titolo di campione del mondo è l'Argentina che in finale ha battuto la Francia ai calci di rigore, dopo che i tempi supplementari si erano chiusi 3-3. Dal dischetto la nazionale Albiceleste si impone grazie ai gol di Messi, Dybala, Paredes e Montiel. Per la Francia a segno ancora una volta Mbappè e Kolo Muani, mentre il tiro di Coman è stato parato da Martinez e quello di Tchouaméni è finito fuori dopo aver scheggiato il palo. Per l'Argentina è il terzo titolo mondiale. La gara era iniziata nel segno dell'Argentina. La squadra di Scaloni è andata in doppio vantaggio nel primo tempo. Al 23' gol nel segno di Messi che trasforma un calcio di rigore, al 36' raddoppio di Di Maria. Nella ripresa l'incredibile reazione della Francia. Al 35' Mbappè accorcia dal dischetto. Un minuto più tardi Mbappè di nuovo a segno. Si va ai supplementari. Al 108' Messi riporta in vantaggio l'Argentina, ma al 118 nuovo gol di Mbappè, ancora su rigore. Si va alla lotteria dei rigori. Clicca qui per vedere gol e highlights.

In Argentina si scatena la festa nelle strade di tutte le città

