Meloni: "Grazie a Sinisa Mihajlovic, uomo del coraggio. Ha saputo combattere con onore"

18 dicembre 2022 a

a

a

Anche la premier Giorgia Meloni esalta Sinisa Mihajlovic: "La sua è quella del coraggio e il coraggio porta con sé un insegnamento che Mihajlovic sapeva dare ed è la ragione per la quale era rispettato dalle squadre per cui giocava e dalle avversarie. La vita è una battaglia e devi saperla combattere: lui lo ha fatto con onore, nel rispetto delle regole nella sua vita calcistica, nella sua vita da uomo e nella sua lotta contro la malattia fino all'ultimo". Parole pronunciate all'uscita della camera ardente dove ha portato il suo omaggio al campione e il suo cordoglio alla famiglia. "Vale la pena sottolinearlo perché è un grande insegnamento al di là del ruolo che aveva Mihajlovic nella società. Puoi essere un giocatore, un allenatore o chiunque altro, quando hai influenza sugli altri, il modo in cui conduci la tua vita lo trasferisci agli altri e lui questo lo sapeva fare. È il motivo per cui va ringraziato".

Mihajlovic, lunedì l'ultimo saluto a Roma: i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.