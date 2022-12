Ternana-Como 0-3, brutto stop per la squadra di Andreazzoli

Foto: Lapresse

Cutrone nel primo tempo, poi Ambrosino e Mancuso in pieno recupero. Due legni per i rossoverdi

18 dicembre 2022 a

a

a

La Ternana cade a sorpresa in casa contro il Como penultimo in classifica. Al Liberati finisce 3-0 per i lariani che passano in vantaggio nel primo tempo con Cutrone, nella ripresa al 76' il raddoppio di Ambrosino con una botta da dentro area che tocca la traversa e finisce in rete. Il 3-0 in pieno recupero con Mancuso tutto solo davanti a Iannarilli che, poco prima, aveva evitato il terzo gol con un salvataggio di piede e poi su una conclusione di Ambrosino ancora una volta solissimo davanti al portiere rossoverde. In precedenza va, però, detto delle tre occasioni per le Fere che potevano cambiare le sorti della gara. La paratona del portiere del Como su botta ravvicinata di Favilli a inizio ripresa e il doppio legno colpito da Coulibaly e ancora da Favilli, entrambi con conclusioni ravvicinate in area di rigore.

Ternana, c'è il Como al Liberati: Andreazzoli vuole cambiare passo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.