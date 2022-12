Ternana-Como. Andreazzoli: "Vogliamo vincere, questa gara può essere molto importante"

Michele Fratto 18 dicembre 2022 a

Le Fere e il continuo processo di miglioramento. La Ternana di Andreazzoli arriva domenica 18 dicembre al quarto confronto in campionato dall’avvicendamento in panchina, con tanti concetti e tante novità già intraviste ma, allo stesso tempo, con la consapevolezza che di strada da fare ce n'è ancora tanta, in un’ottica di continuo miglioramento che deve inglobare tutte le parti coinvolte. E anche se arrivato nella parte conclusiva della conferenza, questo è il concetto su cui ruotano tutti gli altri pensieri espressi dal mister della Ternana: “Prima di tutto sono esigente da me stesso. So di dover dare di più ai calciatori e spero di avere il tempo per riuscirci. Poi anche loro devono fare di più. In tre partite sono arrivate una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Quindi quattro punti sui nove totali a disposizione. C'è la possibilità di fare di più”.

La Ternana, dunque, giunge domenica all’ultimo appuntamento casalingo del 2022 dopo il pareggio senza reti di Bolzano, al termine della prima effettiva settimana di lavoro da quando Andreazzoli (nella foto di Principi) è a Terni: “Abbiamo lavorato come volevamo e penso che ci presentiamo bene alla sfida. Si va avanti nella convinzione che il tempo ci darà maggiori certezze. Speriamo di essere riusciti a migliorare qualcosa per vincere la partita come vorremmo. Questa è una gara che potrebbe essere molto, molto importante”.

Le Fere affronteranno davanti al proprio pubblico il Como, con alcuni volti già conosciuti in carriera dall’allenatore: “Cerri, Cutrone, Mancuso. Due di questi li ho anche avuti. Cerri lo avrei voluto, dal momento che un calciatore così fa pendere l'ago della bilancia. Il Como è una squadra che gioca sempre, è organizzata molto bene, è guidata molto bene ed ha perso immeritatamente l'ultima volta”. Rientrato Favilli, “che sarà a disposizione”, restano ai box per infortunio Capanni e Martella, ma le risposte sono tutte incentrate su come agire in campo per mettere in pratica tutti i nuovi concetti sviscerati nel lavoro settimanale: “Per come lavoriamo noi speriamo di dare meno equilibrio difensivo agli avversari. Le mezzali devono entrare e quando un calciatore ha la palla tra i piedi deve trovare la soluzione, una o più di una, dettata magari dal movimento dei propri compagni”. Insomma, la Ternana è pronta domenica al Liberati a far vedere di aver compiuto quei piccoli, grandi passi per diventare il prima possibile la squadra di Andreazzoli.

