Tiro a volo, Marco Conti è il nuovo direttore tecnico della nazionale di Fossa Olimpica

Marco Conti, 61 anni, folignate, è il Dt tecnico della Fossa Olimpica a partire dal 1 gennaio 2023. Il presidente Rossi e il Consiglio Federale ringraziano per i successi e il lavoro svolto Albano Pera il cui contratto termina a fine mese.

Conti, un lungo e glorioso passato in azzurro, dal 1976 al 1998, tra i suoi successi migliori ci ricorda con orgoglio prima di tutto il Mondiale junior a squadre vinto a Jean Les Pins insieme a Daniele Cioni (Rip Daniele) e a Mirco Cenci. Nel curriculum ci sono, tra le altre la vittoria l’Europeo Junior del 1981 a squadre e individuale e da senior il titolo continentale a Instabul 1992, la prova di Coppa del Mondo di Lonato 1991 e due titoli italiani, 1987 e 1995.



“Sono estremamente soddisfatto e onorato della scelta del Presidente Rossi e del Consiglio di affidarmi la Squadra Azzurra di Trap – il commento a caldo del neo Dt”. “Felice di tornare in Italia dopo 12 anni passare ad allenare nel Golfo persico, Emirati Arabi, Iran e Oman. Darò tutto per aiutare la Squadra ad ottenere le massime conquiste e soprattutto per ottenere le carte olimpiche che mancano per Parigi 2024”.

