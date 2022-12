Agostini e Puliti, gli umbri che sfidano San Giustino in serie A3

Le emozioni prima del match del folignate e del ternano: "Non sarà semplice"

Arianna Boco 17 dicembre 2022 a

a

a

San Giustino si prepara a respingere l’assalto dei propri ex in un momento cruciale della stagione. Tra la squadra di Bartolini e Garlasco non è solo “una” delle partite della 12esima giornata del campionato di serie A3 maschile (girone bianco) che si giocheranno domani domenica 18 dicembre, ma è probabilmente la sfida del cuore; almeno per i due ex biancazzurri, umbri doc, Filippo Agostini e Leonardo Puliti che nella società della presidente Elena Gragnoli hanno lasciato il segno nel recente passato. L’incontro tra le due formazioni, a pari punti in classifica ed entrambe in cerca di quella continuità di risultato così importante in questa fase, per i due amici rappresenterà, infatti, un “ritorno a casa” con un gran carico di emozioni contrastanti da una parte, e un banco di prova della loro esperienza e qualità in una gara che riserverà sicuramente tante sorprese dall’altra. “Da quando è uscito il calendario la testa non è riuscita a pensare ad altro”: è la frase che senza saperlo ha fatto da incipit alla riflessione di entrambi sulla gara di domani, domenica. Folignate il primo e ternano il secondo, i due “pinguini” (questo il soprannome dei giocatori neroverdi) hanno entrambi lasciato un pezzo di cuore a San Giustino, storica e strutturata realtà dell’Altotevere dove ormai “sanno bene come si fa pallavolo”, lasciano intendere tra le righe la coppia d’attacco trapiantata in Lombardia. Agostini ha trascorso nemmeno due stagioni a marchio Ermgroup, ma tanto gli è bastato per rimanere molto legato sia con i giocatori che lo staff societario.

Sir Susa, 21 vittorie in altrettanti match: nessun'altra squadra in Italia come Perugia

“Si era formato un bellissimo gruppo, molto affiatato”, afferma con trasporto il numero tredici (13) neroverde. “Era nata una profonda amicizia con ognuno di loro, che continua tuttora. Infatti, nell’ultima settimana ci siamo sentiti diverse volte perché per tutti non sarà una semplice partita”. “In campo scenderanno tante emozioni contrastanti. Essendo sei professionisti sappiamo bene come gestirle, ma rientrare in quel palazzetto da avversario ammetto che non mi lascia affatto indifferente”. Sono stati tre, invece, i campionati con la maglia biancoazzurra per Puliti. “Un periodo della mia vita a cui sono molto legato e di cui ho un bellissimo ricordo. San Giustino è come una grande famiglia, dove mi sono sempre sentito a casa. Sto molto bene anche nella nuova società perché c’è tanto entusiasmo e voglia di fare, ma essere riuscito a portarmi dietro un po’ d’Umbria (a Garlasco anche lo scoutman ex San Giustino, Christian Pizzingrilli, ndr) ha aiutato sicuramente!”, ammette sorridendo il top scorer dei pinguini che continua “Sarà una partita difficile perché le due squadre sono molto equilibrate e nessuna è disposta a lasciar i tre punti all’altra senza aver combattuto fino all’ultima palla. E soprattutto San Giustino potrà contare su un tifo pazzesco”. Da una parte la new entry del campionato, ma veterana del volley professionistico in un territorio dalla lunga tradizione pallavolistica. Dall’altra, una piccola realtà di provincia, nata dal sogno di una presidente ex-giocatrice con il chiodo fisso del volley che partendo dal settore giovanile ha creato un piccolo “impero” alle porte di Pavia (città in cui la prima squadra gioca in casa per sopperire alla mancanza di un palazzetto adatto). Entrambe partite con qualche incertezza, hanno visto arrivare i risultati man mano che il gruppo si è andato consolidando. Ora sono una dietro l’altra, a 19 punti, condizione e performance in crescendo: lo spettacolo è sicuramente assicurato.

La Sir Sicoma Monini non si ferma più: 3-1 ad Ankara in Champions

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.