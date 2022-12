Gubbio-Pontedera 1-0, Toscano decisivo nel finale: Braglia sempre a -1 dalla vetta

17 dicembre 2022 a

Il Gubbio non finisce mai di stupire. Al Barbetti infatti la squadra di Braglia batte 1-0 il Pontedera (reduce da cinque vittorie consecutive, otto nelle ultime dieci partite) e continua la caccia alla capolista Reggiana, vittoriosa a Imola ma sempre distante appena una lunghezza.

Decisiva per il Gubbio la rete di Toscano (a segno negli ultimi due match casalinghi partendo dalla panchina) a pochi minuti dalla fine. Per i rossoblù è il quinto successo nelle ultime sei gare, dove ha perso due punti solo nell'ultima trasferta a Sassari con la Torres.

Nella prossima giornata, ultima del 2022 e primo turno del girone di ritorno, venerdì 23 dicembre, il Gubbio affronterà il Montevarchi in trasferta, per la Reggiana gara insidiosa a Lucca. L'appetito, per i tifosi eugubini, vien mangiando.

