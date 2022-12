Gubbio senza campi di allenamento, Braglia: "Problema grande, non sappiamo dove andare"

17 dicembre 2022 a

Il big match della diciannovesima giornata di Serie C (girone B) si gioca al Pietro Barbetti. Il Gubbio, secondo in classifica, ospita il Pontedera che nelle ultime dieci partite ne ha pareggiate 2 e vinte 8, di cui le ultime 5 di fila.

Ma il tecnico Braglia affronta pure altri argomenti al di fuori della stretta attualità di campo. A cominciare da una battuta sul mercato.

“Artistico si è operato e ci vorrà del tempo per lui. Già avevamo una rosa ristretta per cui la coperta è corta. Ma non spetta a noi che siamo dipendenti, decidere, è giusto che sia il presidente a valutare. E comunque ora il problema maggiore sono i campi di allenamento. Non sappiamo dove andare”.

