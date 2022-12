Lega Pro, il presidente Ghirelli si dimette dopo la bocciatura della riforma della Serie C

16 dicembre 2022 a

Francesco Ghirelli si è dimesso da presidente della Lega Pro. Lo ha annunciato lo stesso Ghirelli in una nota. "Ho aspettato di consegnare le dimissioni da presidente di Lega Pro, esse saranno operative da sabato 17 dicembre", si legge nel comunicato di Ghirelli, che spiega di aver preso la decisione di dimettersi appena conclusa l’Assemblea straordinaria dei club di Lega Pro che giovedì 15 hanno bocciato la proposta di riforma del format del campionato di Serie C. In una sorta di lettera d’addio,

Ghirelli ha ricordato il Rapporto 2022, pubblicato dal Censis, sull’Italia, da lui menzionato in Assemblea. Un report che definisce l’Italia "malinconica" per via degli effetti del Covid-19, dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, dell’inflazione alle stelle e della crisi energetica. Per questo, Ghirelli avrebbe voluto una riforma del format "per dare anche un segnale al Paese, in senso diametralmente opposto alla negatività, ad investire per cambiare trend, per passare da una situazione certa, negativa, ad una sfida per tornare a sorridere e produrre risorse".

"La Serie C è un campionato bellissimo, pieno di storia, emozione - prosegue Ghirelli - Ha una urgenza a cui dover dare una risposta, indicare un progetto forte di sostenibilità economica e di ripresa di contatto con i giovani. Se non lo fa, sarà esposta ad incursioni, ad essere rinsecchita come una riserva indiana".

