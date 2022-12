Mihajlovic e la Ternana, indimenticabile il 5-4 a Bologna

I rossoverdi piangono la scomparsa di Sinisa e ricordano la gara di Coppa Italia dello scorso anno

Cordoglio anche tra i tifosi rossoverdi della Ternana per l'improvvisa scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Siamo andati a vedere quando la Ternana si è trovata di fronte il centrocampista serbo, come calciatore e poi come allenatore. Tra il 1992 e 2006, Mihajlovic ha vestito le casacche di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Il 31 agosto 2000 si sarebbe dovuta disputare un'amichevole tra Ternana e Lazio. Il giocatore serbo veniva annunciato nell'undici titolare, ma un violento acquazzone sul "Liberati" portò alla cancellazione della gara. Da allenatore, Mihajlovic ha invece guidato in Italia le varie Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, MIlan e Torino, in un periodo che va dal 2008 al 2022. La Ternana lo ha incontrato a Bologna il 16 agosto 2021, in una gara di Coppa Italia. Mihajlovic aveva già annunciato la sua malattia. La partita terminò con un rocambolesco 5-4 in favore delle Fere. Fu quella l'unica volta che la Ternana incrociò il destino di questo sfortunato campione.

